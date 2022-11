BATTAGLIA TERME - «Una bellissima sorpresa per tutti». È ancora incredula l'assessora alla Cultura di Battaglia Terme Michela Bottaro, nel raccontare l'arrivo di Pif in paese martedì pomeriggio. Una capatina di poco più di un'ora al Museo della Navigazione Fluviale al calar del sole, che ha destato l'attenzione di diversi turisti e abitanti del piccolo borgo di meno di quattro mila anime, ai piedi dei Colli Euganei. «È stato accompagnato da un amico comune, finché erano di passaggio per Battaglia Terme - racconta Maurizio Ulliana, responsabile del MuBa che ha avuto la piacevole visita del presentatore e regista - era qui in zona per altri motivi, eppure si è interessato moltissimo all'aspetto della navigazione fluviale che non conosceva. Molte le sue curiosità a proposito del mondo dei barcari, dei reperti e delle strumentazioni esposte nelle varie sale. Una visita breve che però non lo ha risparmiato a qualche scatto con i turisti o con le guide del museo, tutte sorprese di trovarlo lì».

Pif durante la visita al MuBa. Nel titolo, con l'assessora Bottaro

Ad arrivare a dare il saluto istituzionale ed il benvenuto in paese anche il primo cittadino Massimo Momolo. Pierfrancesco Diliberto, questo il nome per esteso dell'autore, attore e regista di trasmissioni televisive e di film, ha apprezzato le esaurienti spiegazioni delle guide del MuBa, tra gli occhi sbarrati dei turisti che, riconoscendolo, sbarravano gli occhi e si chiedevano se stesse per girare una pellicola. Partito da Mtv per approdare in Rai, il palermitano Pif si è contraddistinto alla regia di film impegnati sul sociale, per lo più sulla mafia, tema che l'ha fatto esordire come assistente di Marco Tullio Giordana ne I cento passi. Dopo l'esordio alla regia in "La mafia uccide solo d'estate", dal quale è stata tratta anche una serie tv, altro film di successo è stato "In guerra per amore" interpretato a fianco della conterranea Miriam Leone.