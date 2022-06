PADOVA - Una nuova tecnica chirurgica che può evitare l'amputazione di un piede diabetico. La nuova metodologia è stata introdotta al Centro per il piede diabetico del Policlinico di Abano.

La struttura sanitaria ha fatto questo importante passo avanti nell'ambito della chirurgia rigenerativa grazie all'utilizzo della Traslazione Tibiale Trasversale (Ttt), tecnica derivata dagli interventi di allungamento dei segmenti ossei. La Ttt sfrutta la capacità naturale dell'osso di riparare le fratture per ottenere stimoli rigenerativi sui tessuti colpiti da gravi lesioni. In un Centro come quello aponense, che tratta circa 900 pazienti diabetici con lesioni neuropatiche o neuro-ischemiche ogni anno, potrebbero essere evitate circa una cinquantina di amputazioni.

IL METODO

«Da alcuni anni - spiega Enrico Brocco, direttore del Centro del Policlinico aponense - ricercatori cinesi hanno ipotizzato che, creando una condizione di frattura chirurgica parziale di parte della tibia, si possano innescare meccanismi di riparazione che vanno oltre la rigenerazione del tessuto osseo e stimolano anche la crescita dei tessuti vascolari e dei tessuti molli. In particolare, un lavoro scientifico molto recente evidenzia che il trattamento Ttt su soggetti diabetici con piede diabetico ha indotto in gran parte di essi la guarigione. Abbiamo provato questa tecnica per la prima volta in Europa, era applicata solo in Cina e in India, nel mese di maggio su un soggetto settantenne, come ultima istanza prima di procedere all'amputazione».

LA TECNICA

La tecnica è stata presentata al gruppo aponense dall'azienda tedesca Cybion che ha reso disponibile il sistema di trattamento per alcune prove compassionevoli. In Cina, dal 2018, è stata utilizzata in più di 1.200 casi. A 3 anni dall'intervento non ci sono state amputazioni.

«La tecnica prevede il posizionamento di un piccolo impianto di fissazione esterna alla gamba - spiega lo specialista - questo impianto permette la traslazione verticale di una porzione dell'osso tibiale delle dimensioni di 2 x 5 cm che per 10 giorni viene allontanata dalla sua sede e per gli ulteriori 10 giorni viene riportata nella sede di origine. Il sistema resta in sede in tutto per 45 giorni e poi viene rimosso lasciando solamente piccole cicatrici cutanee. L'intervento di applicazione dura circa 90 minuti».

Gli specialisti del Centro del Piede Diabetico hanno potuto apprendere la metodica chirurgica grazie alla disponibilità del professor Gang Li dell'Università di Hong Kong, inventore della tecnica.

«Dopo 4 giorni, il paziente riferiva benessere e sensazione di miglior vitalità dell'arto e i tessuti molli della lesione mostravano già iniziali segni di riattivazione - conclude il dottor Brocco - dopo circa 20 giorni dall'impianto, i tessuti molli mostrano notevoli segni di guarigione. Alcuni giorni fa abbiamo applicato la metodica a un secondo paziente, di 46 anni, in cui non si potevano proporre alternative terapeutiche che non fossero l'amputazione».