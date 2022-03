ARZEGRANDE - Grande commozione e sgomento a Vallonga, la frazione di Arzergrande, per la morte, avvenuta il 7 marzo, a soli 27 giorni dalla nascita, del piccolo Diego Uliana. Il neonato era venuto alla luce all’ospedale di Chioggia, sembra che da qui poi i medici abbiano disposto il suo trasferimento all’ospedale di Padova, più attrezzato nel campo pediatrico, forse per alcune complicanze sopravvenute successivamente. Ed è proprio alla pediatria della città del Santo che il piccolo Diego ha cessato di vivere, lasciando nel dolore più profondo il papà Giovanni e la mamma Roberta, con tutti gli altri cari delle rispettive famiglie.



IL PADRE

Giovanni Massimo Uliana, il padre del neonato scomparso, è figura molto nota nel Piovese, perchè è il presidente del mandamento di Piove di Sacco di Confartigianato Imprese Padova, associazione rappresentativa del mondo artigiano. A tenere i rapporti con la famiglia Uliana, stretta nel dolore e nel comprensibile riserbo, è il sindaco di Arzergrande Filippo Lazzarin: «Ho sentito Giovanni a più riprese sia durante la degenza del piccolo Diego, che dopo la sua tragica scomparsa, per portare a lui e alla moglie Roberta la solidarietà di tutta la comunità di Arzergrande - spiega Lazzarin - Ci siamo sentiti anche questa sera (ieri 22 marzo, nd.r.) ed era abbracciato alla sua consorte, nel grande dolore, che solo chi è papà e mamma puo’ comprendere».



LA TRAGEDIA

In paese si vuole rispettare il momento difficile che la famiglia Uliana sta vivendo, ma molti sono coloro che in varie forme si stanno facendo presenti con Giovanni e Roberta. Intanto sono state fissate le esequie del piccolo Diego, domani - 25 marzo - alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Vallonga; sempre qui, questa sera alle 20.30, la comunità è invitata ad unirsi in preghiera con la recita del rosario in ricordo del bimbo prematuramente scomparso.

Un lutto, quello che ha colpito il presidente degli artigiani della Saccisica, che si aggiunge ad un altro grande dolore che ha colpito solo qualche giorno fa il mandamento del Piovese: la scorsa settimana infatti era morto dopo una lunga malattia Diego Boscolo Nata, referente del mandamento di Piove di Sacco, dove lavorava dal 2012. Diego, tre lauree, ed una innata simpatia, aveva solo 39 anni, l’estremo saluto gli è stato tributato ieri pomeriggio, nello stesso momento nel quale veniva diffusa la notizia del decesso di Diego Uliana.