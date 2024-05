PADOVA - Un piccolo di piccione seviziato da ragazzini, tanto che la corsa al veterinario è stata del tutto inutile. È accaduto venerdì pomeriggio nel cortile del patronato di San Bellino di fronte a dei bambini che sono scoppiati in lacrime. Il giovane piccione giaceva a terra, alcuni bambini si sono avvicinati e hanno visto che presentava bruciature e gli mancava parte del piumaggio. A dare l’allarme è stata una bambina che ha chiamato la sua mamma. «Sono arrivata in patronato, ho visto che si trattava di un piccolo che ancora non sapeva volare, in quel momento si è avvicinato un gruppetto di adolescenti sui 13 o 14 anni, tra loro uno che avvicinandosi diceva non sei ancora morto, ti ho spennato, ti ho bruciato e preso a calci ora ti finisco - ha raccontato Rossella Salvan, vice presidente della Consulta dell’Arcella - i più piccoli piangevano, si è avvicinato un nonno che con mia figlia e altri hanno recuperato il piccione e sistemato in una scatola. Ho subito avvisato il nucleo di polizia locale che si occupa della tutela degli animali che mi ha consigliato un veterinario in grado di occuparsi di piccioni. Il veterinario si è subito occupato di lui, ha riscontrato che il piccione era ormai in stato comatoso, aveva ferite e abrasioni in tutto il corpo e bruciature sulla testa tanto che la pelle del cranio era parzialmente asportata e ha deciso di praticare l'eutanasia per evitare ulteriori sofferenze considerato che non era possibile salvarlo - ha continuato Salvan - Voglio ringraziare il veterinario per l'accuratezza e la cortesia con la quale si è occupato del volatile».



L’INDAGINE

Sul caso indagano i carabinieri. «Ho inviato tutta la documentazione ai militari, sempre molto attento alle istanze di noi cittadini ad ampio raggio fornendo tutti gli elementi possibili ad individuare il ragazzino - ha concluso Salvan - quello che lascia sconcertati è che nel cortile del patronato c'erano anche diversi adulti che non sono intervenuti nonostante l'atrocità che si stava compiendo su una creatura vivente, sembrava quasi che nessuno se ne fosse accorto nonostante i bambini piangessero spaventati. Il timore è che il ragazzino possa sfogare la sua violenza non solo sugli animali». Grazie alla segnalazione i carabinieri hanno avviato le indagini per individuare il ragazzo autore del gesto e, sembra proprio che si tratti di un tredicenne residente all'Arcella, non nuovo ad atti di violenza.