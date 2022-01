Seduto al bar picchiato da due pregiudicati: rintracciati e denunciati

PADOVA - La volante della Polizia è intervenuta ieri sera, mercoledì 26 gennaio, intorno alle ore 20 in un bar in via Umberto I dove, poco prima, due persone avevano danneggiato la vetrina e aggredito senza apparente motivo un italiano di 30 anni seduto ai tavolini esterni del locale. Il 30enne presentava una ferita al naso per cui decideva di recarsi al Pronto Soccorso, da cui usciva con 5 giorni di prognosi. Immediatamente dopo i fatti la volante ha rintracciato in Prato della Valle le due persone che venivano denunciate per il danneggiamento e per le lesioni. Si tratta di un italiano del ‘92 e di un etiope del ‘99 con a carico diversi precedenti penali, entrambi residenti in provincia.