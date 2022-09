PADOVA - Hanno picchiato un 16enne e gli hanno rubato le cuffie bluetooth. I due giovanissimi autori della rapina sono stati identificati dai carabinieri della sezione radiomobile di Padova: si tratta di un 15enne e di un 16enne padovani.

I due lo scorso 7 settembre hanno bloccato un coetaneo in zona Arcella. Dopo averlo picchiato gli hanno rubato le cuffiette. Ora dovranno rispondere di rapina in concorso all'autorità giudiziaria per minorenni di Venezia.