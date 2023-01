Campagna Lupia. Si presenta sotto casa della ex e la picchia: arrestato. Il 40enne aveva già un divieto di avvicinamento

CAMPAGNA LUPIA - È tornato a casa della ex nonostante il divieto di avvicinamento. E l'ha picchiata, procurandole diverse ferite.

I carabinieri della stazione di Monselice ieri, 19 gennaio, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Padova nei confronti di un 40enne di Monselice. L'uomo era già sottoposto a provvedimento di allontanamento e divieto di avvicinamento alla ex. Ma questo non l'ha fermato, è andato comunque sotto casa sua e l'ha picchiata. Arrestato, si trova in carcere.