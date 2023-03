Padova. «Ti taglio la gola». Picchia e minaccia di morte la compagna e i figli per anni: dovrà restare a 500 metri da loro

PADOVA - «Ti taglio la gola». Così diceva alla madre dei suoi figli, alla donna che aveva detto di amare. Spesso ubriaco, picchiava lei e i bambini, facendoli vivere in un incubo. Un 44enne romeno residente nella città del Santo, accusato di maltrattamenti in famiglia, è stato allontanato dalla casa familiare e dovrà tenersi a 500 metri da compagna e figli. L'ordinanza è stata notificata dai poliziotti della Squadra mobile, un provvedimento del Gip su richiesta della Procura di Padova.

Le vessazioni vanno avanti dal 2018. Sofferenze continue, dagli insulti alle minacce per arrivare alle botte. La donna si è decisa a denunciare il suo aguzzino lo scorso gennaio quando lui aveva cominciato a prendere di mira i figli. Ecco la molla che le ha fatto dire basta. I bambini hanno confermato ai poliziotti tutto ciò che aveva raccontato la loro mamma e i vicini hanno riferito che spesso il 44enne era ubriaco e aggressivo. A fine gennaio, dopo che l'uomo aveva picchiato per l'ennesima volta uno dei figli, erano intervenuti gli agenti ed era scappato. Le vittime temevano per la propria incolumità. Ora il 44enne non potrà avvicinarsi più.