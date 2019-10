PADOVA - Pugni in testa, strattonamenti contro bambini dai 5 ai 10 anni, costretti a vivere in uno stato di terrore e pressione psicologica, succedeva questo e accadeva ogni giorno durante le lezioni di religione islamica al Bangladesh Cultural Center di via Jacopo da Montagnana a Padova. A scatenarsi con violenza contro i giovanissimi studenti musulmani era il loro maestro di 23 anni, l'imam, arrestato oggi, primo ottobre, dalla Digos di Padova.



Gli agenti della polizia di Stato hanno infatti notificato ad un cittadino del Bangladesh il provvedimento di custodia cautelare in carcere disposta dal gip del Tribunale di Padova. L'accusa è di maltrattamenti ai danni di minori.



Le indagini hanno accertato come il 23enne indagato, nel corso delle lezioni di religione islamica che teneva quotidianamente presso l'associazione Bangladesh Cultural Center nel quartiere euganeo dell'Arcella, maltrattava i giovanissimi allievi di età compresa tra 5 e 10 anni, abusando della qualità di imam, colpendoli ripetutamente con pugni, anche alla testa, strattonandoli e rivolgendo loro minacce.



Le insegnanti si sono accorte che ibambini erano strani

Le indagini hanno preso il via dalle segnalazioni di alcune insegnanti all'ufficio Minori della Divisione Anticrimine della QUestura di Padova, le maestre erano preoccupate per il cambiamento di umore di alcuni alunni, tutti originari del Bangladesh.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A quel punto gli investigatori hanno iniziato a raccogliere materiale, compresi video nei quali si vede l'imam minacciare e colpire i bambini ogni volta che sbagliavano a recitare le sure del Corano.