Tamponamento tra due auto all'incrocio: una si incendia ed è divorata dalle fiamme

PIAZZOLA SUL BRENTA - Poco dopo le 17 di oggi, 17 dicembre 2022, i vigili del fuoco sono intervenuti all’incrocio tra Via Corsica e Via Martiri della Libertà a Piazzola sul Brenta per l’incendio di auto, divampato dopo un tamponamento con un’altra vettura: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Cittadella, hanno spento il rogo dell’auto andata irrimediabilmente distrutta. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora con la bonifica del luogo.