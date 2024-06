PIAZZOLA SUL BRENTA (PADOVA) - Un taglio netto e preciso, fatto a regola d'arte e il cartello stradale si è piegato su un lato appoggiandosi sulla siepe di confine di un'abitazione. Non un cartello qualsiasi, ma quello del segnale di stop, all'incrocio tra le vie Malta e Basse con via dei Del Dente a Piazzola sul Brenta. La strada si trova nella parte est del centro urbano dove c'è ancora molta campagna. Chi ha agito lo ha fatto nella notte tra sabato e domenica. Nella mattinata l'azione è stata segnalata anche via social da un cittadino, Mattia Scantamburlo, che ha messo in allerta i concittadini. Solo per puro caso il segnale non è caduto a terra: piegato ma sostenuto dalle piante, è rimasto visibile. Scongiurato il rischio che qualche automobilista non della zona, nel caso il segnale fosse caduto, potesse transitare senza dare la precedenza, quindi creando un potenziale rischio di grave incidente stradale.

Il segnale di stop prevede che qualsiasi utente della strada arresti la propria marcia, controlli di avere la strada libera, e solo in quel caso la riprenda. Chi ha agito? Per che motivo?

IL PERICOLO

Sono ben note le azioni del cosiddetto "Fleximan" contro i dispositivi elettronici di rilevamento della velocità. Gesto emulato in più province, indagini in corso con una persona indagata dalle forze dell'ordine, colui che avrebbe agito per primo. Perchè prendersela con un segnale stradale che tra l'altro è essenziale in questo caso per la sicurezza della circolazione? Una "bravata" da parte di qualcuno, giovane o meno giovane che sia, che non aveva niente di meglio da fare al sabato sera? Di ipotesi potrebbero essercene molte, che non cambiano il dato di fatto che a questo punto crea non poche incognite. Si spera che chi ha agito non si ripeta.

IL COMMENTO

Su quanto avvenuto il sindaco di Piazzola sul Brenta, avvocato Valter Milani, commenta: «É un'azione gravissima che condanno fermamente, ha messo a repentaglio la salute e la sicurezza delle persone. Un atto di vandalismo che non ha significato, inaccettabile nel modo più assoluto chiunque sia o siano gli autori. Andare in giro con un flessibile a batteria così potente non mi sembra azione di ragazzi. In ogni caso domani (oggi per chi legge, ndr) presenteremo una denuncia contro ignoti. Non era mai accaduto nulla del genere qui. L'azione - conclude il primo cittadino - equivale a quella della distruzione degli autovelox perchè crea un rischio. Tanti si lamentano della velocità, chiedono i dispositivi di rilevazione, salvo poi lamentarsi quando prendono la multa perchè hanno corso eccessivamente. Nel pomeriggio nell'incrocio il personale tecnico reperibile del Comune di Piazzola sul Brenta ha posizionato una piantana con un ulteriore segnale di stop così da evitare rischi. Questa mattina verrà rimosso il palo tagliato e ripristinato con uno nuovo. Le spese dell'insana azione ricadono sulla collettività».