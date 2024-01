Piazzola sul Brenta, incidente nella nebbia: carambola con tre auto, un morto e un ferito

PIAZZOLA SUL BRENTA (PADOVA) - Incidente mortale oggi 29 gennaio alle prime luci dell'alba nel comune di Piazzola sul Brenta. Un morto e un ferito. L'incidente è avvenuto poco dopo le 6 di mattina lungo la strada provinciale Contarina di Presina. Secondo i primi riscontri raccolti si è trattata di una carambola con tre mezzi coinvolti.

I rilievi e le operazioni di soccorso sono stati difficili proprio per le condizioni meteo. Sta di fatto che il personale sanitario del Suem 118 ha estratto un ferito dalle lamiere e l'ha trasportato in ospedale a Cittadella. Le sue condizioni non sono gravi. Purtroppo un secondo coinvolto è morto a seguito del tremendo impatto. La viabilità su tutta la direttrice è bloccata per consentire agli operatori di muoversi in tutta sicurezza.

Oltre ai sanitari e alle forze dell'ordine stanno lavorando senza sosta anche i vigili del fuoco.