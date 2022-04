PIAZZOLA SUL BRENTA - Gravissimo incidente oggi pomeriggio, 8 aprile, a Piazzola sul Brenta, in via Padova-Bassano (statale 47): auto contro una moto di grossa cilindrata, il motociclista, A.V., 49 anni, è gravissimo, elitrasportato in prognosi riservata all'ospedale di Padova. Sul posto una coda di 4 chilometri. La moto era diretta a Cittadella, l'auto, con una sola persona a bordo, un uomo, usciva da un accesso privato.