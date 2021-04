PADOVA - Una libreria, un'agenzia di viaggi, e un bar-caffetteria-enoteca. In un'unica grande attività, che ha da un lato finalità commerciali e culturali, dato che al suo interno si terranno corsi e rassegne artistiche, ma che dall'altro punta a sconfiggere il degrado che sta rovinando una zona del centro. La Forma del libro, che attualmente si trova in via XX Settembre, infatti, si accinge a traslocare in un immobile situato tra via del...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati