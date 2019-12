di Alberto Rodighiero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA È scontro sul taglio degli alberi in piazzale Boschetti. Da qualche settimana sono partiti i cantieri del progetto che trasformerà l'ex terminal delle corriere in un parco pubblico. In attesa che il piazzale vero e proprio, a gennaio, venga liberato dal parcheggio gestito da Aps holding, i lavori si stanno concentrando sull'area a ridosso del Piovego, che contemplano anche la rimozione di alcuni alberi.Una circostanza che, qualche giorno fa, ha fatto salire sugli scudi il consigliere leghista Alain Luciani. «Io mi chiedo, non si poteva partire con l'eliminazione dell'asfalto e attendere fino all'ultimo la rimozione delle alberature - ha tuonato l'ex assessore della giunta Bitonci - Ma che modo di gestire il verde pubblico è mai questo? Un panorama davvero desolante, io se fossi qualcuno mi vergognerei».