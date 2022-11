PADOVA - Era il marzo del 2021 quando il Comune annunciò il maxi piano di rigenerazione dell’Arcella. Nuove piazze e centri culturali ne erano il fulcro ma si parlava anche di riqualificazione degli alloggi pubblici, di ciclabili, di miglioramento degli accessi alle scuole. Punto focale di questo percorso era piazza Azzurri d’Italia, che sarebbe dovuta divenire il luogo di richiamo dell’intero quartiere sia per la risistemazione totale del luogo che per il suo collegamento con l’ex area Valli davanti alla chiesa di S. Carlo. Un piano che ha preso vita grazie ai 15 milioni arrivati dal Pnrr grazie alle proposte, perfezionate dopo gli acquisti di ex sede Coni, parte del Configliachi e area Valli.



LA PARTECIPAZIONE

Ebbene ecco le prime immagini della nuova piazza Azzurri d’Italia all’Arcella. «Nei prossimi giorni ne proporremo delle altre anche con soluzioni diverse tra loro, perché vogliamo che si giunga al progetto finale attraverso il dialogo e la partecipazione dei cittadini» dice l’assessore Andrea Micalizzi che ha la delega specifica su questi progetti.

«In questo modo arriveremo alla progettazione esecutiva in tempi brevi sia perché vogliamo essere concreti, ma anche perché dobbiamo rispettare i tempi del Pnrr, così da mandare in gara i lavori già all’inizio dell’anno prossimo».

«Il progetto di piazza Azzurri, per il quale è previsto un finanziamento di 500mila euro - continua Micalizzi - è uno dei tasselli del grande progetto di riqualificazione del quartiere Arcella che si raccorda con la nuova piazza verde nell’area ex Valli proprio di fronte a piazza Azzurri dove i lavori partiranno già da gennaio, la realizzazione di un grande centro culturale al posto della palazzina ex Coni, la riqualificazione dell’edificio del Configliachi, oltre a tutti gli investimenti per collegamenti ciclabili, sicurezza per le scuole e miglioramento degli edifici di edilizia residenziale pubblica, per un totale di 15 milioni di euro interamente finanziati dallo Stato con il bando Pnrr per la Qualità dell’Abitare Pinqua».



IL FUTURO

Il grande progetto di riqualificazione e rilancio dell’Arcella prende quindi forma e da ora diventa anche realtà.

«Piazza Azzurri sarà il cuore del quartiere, che aspira ad essere un luogo di riferimento per tutta la città. Da piazzale a piazza, spazio di socialità, di incontro di persone e di funzioni come quello sport, del mercato e della cultura. Per questo il progetto dovrà prevedere il miglioramento e il potenziamento delle parti pedonali e di incontro, così come l’uso di superfici drenanti, il miglioramento del verde, più fruibile e inserito nel contesto e nelle attività della piazza. Sarà la piazza del nuovo Centro Culturale Du30, del mercato con i suoi servizi a supporto, e vogliamo rafforzare la connotazione sportiva sia per valorizzare i bellissimi impianti che abbiamo lì, ma anche per sottolineare i grandi meriti dello sport e del movimento sportivo padovano che hanno portato alla nostra città non solo tanti successi, traguardi e medaglie, ma hanno permeato la nostra comunità dei valori che lo sport porta con sé. Ecco perché il grande richiamo ai cerchi olimpici che non saranno solo un elemento estetico, ma un’istallazione sopra la quale le persone potranno sedersi o giocare».



I QUARTIERI

«Questo progetto entra a pieno nel programma di rilancio di tutta la città: una Padova che vede il suo sviluppo nello sviluppo dei propri quartieri creando qualità e nuove centralità importanti che diventano motore sociale ed economico che porta valori positivi nella nostra comunità, ricchezza e qualità dell’ambiente» continua l’assessore.

«L’Arcella è sempre più caratterizzata da un fermento culturale che ha bisogno di spazi e opportunità che dobbiamo immaginare, ma soprattutto realizzare, come invece alla Stanga, per fare un altro esempio di sviluppo dei quartieri, la nuova Questura e il futuro Ospedale connotano l’intero quadrante est con una vocazione a servizi di eccellenza e di innovazione del lavoro».