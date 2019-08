di Maria Elena Pattaro

a soli 15 anni e per di più prendendo di mira un anziano che aveva come unica “colpa” quella di abitare vicino al giovane bullo. La storia fatta di insulti, danni e scatti rubati e pubblicati su Instagram arriva daun paese con poco più di mille abitanti e in cui l’età media è piuttosto elevata. Qui nessuno si sarebbe aspettato che un adolescente potesse trasformare in un incubo la vita di un 87enne. Il pensionato P. G. ha sopportato per più di un anno le angherie del ragazzino. Ma a un certo punto la pazienza è arrivata al limite, così il mese scorso l’uomo si è rivolto ai carabinieri della stazione locale, sporgendo denuncia contro un aguzzino che, vista la giovane età, avrebbe potuto essere suo nipote.