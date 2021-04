Il processo Pfas diventa un podcast Ecco come seguirlo

VICENZA - Il processo Pfas diventa un podcast. Un racconto audio sulla maxi-contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche in Veneto, uno dei più imponenti fenomeni di inquinamento ambientale che si siano mai verificati in Europa, per cui la Regione è parte civile nel procedimento incardinato a Vicenza a carico degli ex vertici della Miteni di Trissino. Costituite nel giudizio, attualmente in fase di udienza preliminare, sono anche le quattro società idriche pubbliche Acque del Chiampo, Viacqua, Acque Veronesi e Acquevenete. È proprio sotto la supervisione dei loro avvocati (Angelo Merlin, Marco Tonellotto, Vittore d’Acquarone e Giulia Bertaiola) che è stata lanciata questa iniziativa di giornalismo digitale.

APPROFONDIMENTI ATTUALITà PAY Inquinamento e bancarotta, riuniti i due filoni del procedimento... IL CASO MITENI Miteni. Processo Pfas, le società idriche si costituiscono... VICENZA Pfas, i difensori dei manager Miteni chiedono il luogo a non procedere PADOVA VICENZA VERONA Inquinamento da Pfas, la Procura chiede il rinvio a giudizio di otto...

Nato da un'idea di Roberta Polese e promosso dalla piattaforma Skill on Air, il progetto “Il veleno che scorre nell'acqua” narra le varie tappe della vicenda. Dai primi accertamenti dell’Irsa-Cnr alle successive indagini del Nas, dai timori della popolazione al fascicolo della Procura di Vicenza. Il resoconto parte dai documenti, a cominciare dalle direttive europee che impongono l’analisi delle acque, per continuare poi con i primi allarmi giunti nelle tre province di Vicenza, Padova e Verona nel 2013, il faro acceso sull'azienda chimica vicentina e le responsabilità contestate alla multinazionale Mitsubishi Corporation, i cui manager sono accusati non solo di aver inquinato la falda in modo consapevole, ma anche di aver tentato di occultare le prove degli sversamenti, generando un disastro ambientale dalle immani dimensioni.

Aggiornando pure gli esiti di tutte le udienze del processo (la prossima è in calendario per lunedì prossimo 26 aprile), il podcast sarà ascoltabile anche attraverso il portale processopfas.it.

Prima puntata: https://www.spreaker.com/user/theskill/podcast-pfas-polese

Seconda puntata: https://www.spreaker.com/user/theskill/podcast-pfas-2