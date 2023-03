Padova. Lavori allo stadio Appiani, cade un pezzo di gradinata su un'auto: ferite una ragazzina e la mamma

PADOVA - Paura oggi a Padova: un pezzo della gradinata dello stadio Appiani è caduta su un'auto in transito nella via adiacente. È successo questo pomeriggio, 28 marzo, intorno alle 14.30. In questi giorni è in corso la demolizione della gradinata dello storico impianto e un pezzo di cemento è finito oltre il cantiere centrando l'auto.

Grande spavento per le due persone a bordo della Lancia Y: ferita sia la ragazzina di 14 anni che era passeggera che la mamma, una donna di 56 anni, che era al volante dell'auto. Sul posto sono arrivati il marito della donna ferita e l'assessore allo Sport Diego Bonavina. «Un grande spavento - ha detto Fabrizio Capra, papà della ragazzina e marito della donna ferite - Sono andato a prenderle in ospedale, a livello fisico stanno bene. Bisogna davvero accendere un cero, qualcuno ci guarda».

I lavori, al momento non si fermano. «Tiriamo un sospiro di sollievo per la signora e la ragazza ferite che sono già a casa - ha affermato Bonavina - È successo qualcosa che non doveva succedere. Faremo tutte le valutazioni necessarie, intanto aspettiamo i rilievi. Via Marghera doveva essere chiusa una volta che fossimo arrivati al bordo, è stata una valutazione dell'impresa. Certo, poteva succedere di peggio».