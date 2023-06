S.MARTINO DI LUPARI (PADOVA) - I capelli portano bene. Può dirlo forte la Pettenon Cosmetics spa, gruppo industriale luparense leader nel mercato internazionale del professional hair&skincare guidato dai fratelli Gianni e Federico Pegorin rispettivamente nei ruoli di presidente e amministratore delegato.



La società ha chiuso infatti il 2022 con un giro d'affari di 197 milioni di euro, il 10,4% in più rispetto al 2021 che si è attestato a 179 milioni



Pettenon Cosmetics serve 114 Paesi nel mondo con il 70% di export, ha tre siti produttivi, ciascuno con una propria specializzazione: uno per la cura e la bellezza dei capelli, uno per i trattamenti e la colorazione per i capelli, uno per i prodotti skin care per l'estetica.

L'azienda luparense e in grado di gestire da sola un processo produttivo completo: produzione, packaging e confezionamento. Inoltre le novita di prodotto vengono studiate nei laboratori interni di ricerca e sviluppo.



«È davvero un grande risultato osserva Federico Pegorin commentando la statura imprenditoriale raggiunta col volume d'affari - conseguito grazie a due fattori: da una parte la strategia di brandizzazione per aumentare la visibilita dei marchi professionali; e dall'altra i continui investimenti nella divisione private label con l'obiettivo di offrire ai clienti un servizio completo e di qualita».



Un'altra leva del successo che ha premiato Pettenon Cosmetics è stata la grande attenzione alla sostenibilita sia ambientale che sociale

«Nel 2021 Pettenon Cosmetics e diventata Societa Benefit precisa Afsoon Neginy, capogruppo e direttore operativo della sostenibilità - e stiamo completando la stesura del secondo bilancio di sostenibilita relativo al 2022. Il nostro prossimo obiettivo e di ottenere la certificazione BCorporation». «Per il 2023 conclude Federico Pegorin - vogliamo continuare a investire in ricerca e innovazione e nella divisione private label».