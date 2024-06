Impresa del Petrarca, è campione d'Italia: Viadana battuto 28-10

PARMA - L'impresa è riuscita, il Petrarca Padova è campione d'Italia per la quindicesima volta: ha sconfitto 28-10 il Viadana nella finale scudetto di serie A Elite giocata a Parma sotto la pioggia oggi 2 giugno 2024. Il primo tempo era finito 17 a 10 per i padovani. Il Viadana, allenato dal trevigiano Gilberto Pavan, era favorito avendo concluso al primo posto la stagione regolare, ma il Petrarca, in maglia bianca (e terzo nella regular season), allenato da Andrea Marcato, ha disputato una gara strepitosa, con una difesa tosta, attenta e reattiva, con la meta di Fernandez allo scadere a mettere il sigillo sul successo. Tito Tebaldi, Scott Lyle, Gonzalo Hughes, Angelo Esposito grandi protagonisti del match.

Ultimo aggiornamento: 19:42

