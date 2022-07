Tina Anselmi, petizione per intitolare a lei il nuovo ospedale di Padova

PADOVA - «Tina Anselmi ha dedicato tutta la vita alla democrazia e ai destini delle donne: nella scuola – laureata in lettere - ha insegnato nelle scuole elementari; nel sindacato; nel movimento femminile della Democrazia Cristiana; in Parlamento: deputato per sei legislature, è stata ministra della Sanità, e ministra del Lavoro. Si deve a lei la legge sulle pari opportunità. Il Servizio Sanitario Nazionale fu istituito con la legge n. 833/1978 a partire dal 1° luglio 1980: la riforma, proposta proprio dall'allora ministra della Sanità Tina Anselmi , si basava sul principio della tutela della salute come bene imprescindibile e fruibile da parte di tutta la comunità, incaricando di conseguenza il governo di reperire le risorse per renderne pubblico l'accesso». Questa è ciò che scrive sulla piattaforma change.org Angela Montemurro, commissaria per la parità della Regione Veneto. Montemurro entra nella partita del nome sul nuovo ospedale che sarà costruito a Padova Est proponendo che sia intitolato a Tina Anselmi.

Il nome del nuovo ospedale di Padova

L'ipotesi di intitolare la struttura ad Anselmi è già stata annunciata dal Gazzettino lo scorso 22 giugno e ieri, 30 giugno, Montemurro ha lanciato la petizione sulla nota piattaforma online. Si è parlato di dare al nuovo ospedale il nome di San Leopoldo, patrono dei malati, ma nel mondo della medicina e dell'università si preferirebbe uno scienziato come Giovan Battista Morgagni, Vincenzo Gallucci, Andrea Vesalio. In ogni caso Anselmi non è l'unico nome di donna che è stato proposto. Si è ventilato anche quello di Elena Cornaro Piscopia, la prima donna laureata al mondo che ha conseguito il titolo in filosofia proprio all'Università di Padova. Il dibattito è più che mai aperto.