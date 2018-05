Dopo l'Sos «Non troviamo meccanici», arrivati 2500 curricula da tutta Italia

di Gabriele Pipia

PADOVA - Da Trento a Palermo, da Bologna a Napoli. Le arrivano in massa da tutta Italia., azienda di livello internazionale specializzata nella costruzione di macchinari per l'agricoltura e per la cura del verde, è stata letteralmente sommersa. L'annuncio è di soli tre giorni fa: «Da sei mesi cerchiamo un ingegnere meccanico progettista e due periti meccanici, ma non riusciamo a trovarli». Il tam-tam è esploso sul web, la risposta è stata una raffica di curriculum. Il problema è che, tra questi, solo 50 sono adatti al profilo richiesto. Nel mare magnum delle candidature troviamo infatti di tutto e di più: dal magazziniere all'addetto alle pulizie, dall'esperto di web marketing all'impiegato amministrativo, oltre ovviamente ad una marea di operai non specializzati.