PADOVA - Sono ormai due giorni che Valter Figallo, 67 anni, si è allontanato dalla sua abitazione di via Zante a Isola di Torre, lasciando la famiglia in uno stato di forte apprensione.

La descrizione

L'uomo è alto 1 metro e 70 centimetri, pesa una settantina di chilogrammi, il suo fisico è longilineo, gli sono occhi cerulei e porta un paio di occhiali da vista di forma squadrata con montatura scura. È uscito di casa nella mattinata di martedì intorno alle 11.30 e da allora non si hanno più avute sue notizie. Al momento della scomparsa Valter indossava una camicia azzurra, un pullover grigio scuro, un paio di jeans blu scuro e un paio di scarpe marchio Lacoste grigio chiaro. Valter è affetto da una patologia che lo affligge da qualche anno e può trovarsi in stato confusionale, inoltre la sua malattia gli provoca anche difficoltà nell'interloquire con le persone. La salute fisica invece è buona e quindi, come affermano i familiari, il sessantasettenne potrebbe anche aver percorso a piedi molta strada, purtroppo in una qualunque direzione. Potrebbe aver camminato verso la vicinissima Cadoneghe ma potrebbe essersi spostato anche verso i quartieri cittadini.

L'apprensione

La moglie e i figli, resisi conto che Valter non rientrava, si sono subito rivolti ai carabinieri di Cadoneghe denunciando la scomparsa del congiunto e subito, martedì pomeriggio, sono scattate le ricerche. Col trascorrere delle ore la preoccupazione della famiglia è cresciuta sempre più insieme al timore per la sorte dell'uomo. La moglie e i figli sperano nell'aiuto di tutte le persone per ritrovare il loro caro per poterlo riabbracciare e riportarlo sano e salvo nella sua casa. I familiari pregano chiunque lo riconoscesse di avvisare tempestivamente la polizia, i carabinieri o la polizia locale, anche solo per indicare la zona nella quale sarebbe stato individuato in modo da concentrare le ricerche. In caso qualcuno lo fermasse la moglie ribadisce che ha difficoltà ad esprimersi e potrebbe non farlo in modo coerente. A supportare moglie e figli in questo momento così tragico, ci sono i volontari dell'associazione Penelope che opera nel campo dell'assistenza alle famiglie degli scomparsi e li aiuta anche negli adempimenti pratici necessari in questi casi. La famiglia nella speranza di ricevere notizie del rispettivo marito e padre, ha lanciato anche un accorato appello tramite Facebook descrivendo Valter e postando una foto che lo ritrae in uno dei suoi momenti felici, sorridente mentre spegne le candeline sulla torta del suo sessantasettesimo compleanno. Un messaggio che in breve tempo ha superato le 700 condivisioni e ha raccolto la solidarietà di diverse persone.