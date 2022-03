Perde il controllo della sua Bmw, 53enne finisce dentro la filiale della banca

Monselice - Paura, oggi 21 marzo alle 16,30 in piazza Ossicella a Monselice. Un automobilista di 53 anni, G.G. di Mestrino, mentre si trovava al volante della sua Bmw X6, ha perso il controllo del mezzo finendo la sua corsa contro la vetrata esterna della filiale del Monte dei Paschi di Siena. Un boato che ha attirato sul posto l'attenzione di decine di passanti. In un primo momento si è temuto che fosse in atto una rapina con spaccata, ma ben presto si è capito che al volante vi era una persona ferita. Sul posto si sono portati gli agenti della Polizia locale e i sanitari del Suem 118. Il ferito è stato stabilizzato e in un secondo momento trasportato al vicino ospedale di Schiavonia. Non sarebbe in pericolo di vita.

Al momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, ma gli agenti che hanno effettuato i rilievi ipotizzano che l'uomo al volante sia rimasto vittima di un improvviso malore. Una volta rimossa l'auto dalla banca una squadra di tecnici ha cominciato l'attività di messa in sicurezza della banca fino a quando non sarà possibile sostituire la vetrata. Per pura fatalità non si sono registrati feriti tra i passanti, ma la paura tra i presenti è stata enorme. Traffico rallentato fino alle 18, tempo necessario ad un carroattrezzi di rimuovere la Bmw incidentata.

Cesare Arcolini