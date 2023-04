PADOVA - Discriminate nel mondo del lavoro, con retribuzioni inferiori di un terzo rispetto a quelle dei “colleghi” maschi, e ancor più discriminate quando vanno in pensione, con entrate più basse del 50% rispetto a quelle degli uomini. Il divario di genere trova un delle sue massime espressioni proprio nel gap economico che diventa drammatico quando affrontiamo la quotidianità delle donne anziane, il 60% delle quali vive da sola.



LA DIFFERENZA

Lo Spi Cgil di Padova ha fotografato questo divario in provincia, analizzando i dati Inps comune per comune. E i risultati descritti dai numeri sono eloquenti. Nel Padovano la pensione media maturata nel settore privato è di 1.382 euro mensili lordi per gli uomini e di 731 euro per le donne: 651 euro di differenza che in un anno sfiorano gli 8mila euro, senza contare la tredicesima mensilità. Di fatto le pensionate padovane prendono la metà di quanto guadagnano gli omologhi maschi. E questo le rende inevitabilmente più fragili e indifese tanto più in questo periodo di inflazione galoppante soprattutto sul carrello della spesa.

VEDOVI

D’altra parte molte pensionate scontano le conseguenze di un lavoro part-time o precario, senza contare che circa un quinto di loro ha svolto la mansione di casalinga. In più, il numero di pensioni di reversibilità riservato alle donne è sei volte superiore a quelle che arrivano agli uomini per una questione di longevità. Sul totale delle pensioni totali (pubbliche e private) vigenti in provincia, un quinto – circa 66.600 “assegni” previdenziali – è riservato ai superstiti (vedovi e vedove) e contempla importi molto bassi: la media provinciale è di 766,90 euro per le pensionate e di 473,23 euro per i pensionati. Ebbene, siccome il numero delle donne rimaste vedove è cinque volte superiore a quello degli uomini, le pensioni di reversibilità sono riservate in numero nettamente superiore alle donne: 57.855 contro 8.733.



I COMUNI

Dall’analisi emergono poi i divari di genere comunali, che evidenziano le diversità economiche esistenti sul territorio patavino. Le anziane più “ricche” risiedono ad Abano Terme con una pensione media di 827,93 euro lordi mensili mentre le più povere sono le pensionate di Casale di Scodosia, con un assegno medio di 611 euro e una differenza di circa 216 euro rispetto alle anziane aponensi. Le pensionate del capoluogo si piazzano terze in questa particolare classifica con una entrata media di 785,10 euro. È comunque evidente che per tutte stiamo parlando di somme inadeguate per una vita dignitosa.



L’INTERVENTO

«Il gap pensionistico e retributivo è un tema fondamentale per combattere le discriminazioni – commenta Alessandro Chiavelli, segretario generale dello Spi Cgil di Padova –. Crediamo sia necessaria una riforma complessiva perché questo divario è ingiusto e inammissibile. La prima cosa che chiediamo è il riconoscimento del lavoro di cura perché molte donne hanno svolto e svolgono compiti e mansioni di importanza fondamentale per la famiglia ma questo sacrificio non è riconosciuto a livello previdenziale. Fino a che il divario economico fra pensionati e pensionate padovane sarà di questo tenore, vivremo discriminazioni inaccettabili anche nell’ambito della terza e della quarta età. Ma non solo – conclude Chiavelli –. Le pensioni basse minano alla base la qualità della vita. Quando si ha difficoltà a pagare le bollette e a fare la spesa si è costretti ad altre rinunce come alle cure mediche, in particolare a quelle odontoiatriche. E questo in un paese civile è intollerabile».