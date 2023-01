Ricovero per cani abusivo: i Nas chiudono "L'asilo a quattro zampe"

ARZEGRANDE (PD) - Asilo per cani chiuso. Il Nas di Padova ha ispezionato l' “Asilo a quattro zampe” di Campodoro, accertando la detenzione in forma d’impresa e di proprietà di 17 cani all’interno delle stanze abitate di residenza, priva di autorizzazione igienico sanitaria amministrativa ed in assenza dei requisiti minimi igienico strutturali.

I cani sono stati identificati dal veterinario ufficiale dell'Usl Euganea. La struttura è stata chiusa e i cani restutuiti cani. Il titolare una 56enne del posto è stato multato con una sanzione da 1.700 euro.