Devoti di Sant'Antonio, 1200 persone in cammino tutta la notte

PADOVA Una notte calda e profumata, tipica di un fine maggio d'antan, ha accompagnato idel Taumaturgo lungo il diciannovesimo Cammino di Sant'Antonio, anticipazione, per così dire, di fede e di penitenza della tradizionale Tredicina in vista della grande festa del 13 giugno.La manifestazione ha avuto l'esito sperato, e previsto. Un concorso non soltanto di giovani, ma di persone di tutte le età, con un baldo ottantatreenne padovano, già veterano di pellegrinaggi a piedi, coppie di sposi di mezz'età, donne, studenti, operai, religiosi.