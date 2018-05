Rivoluzione negli arredamenti del Pedrocchi: via tutto quello che è kitsch

di Alberto Rodighiero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Alscatta la bonifica dal: vasi di plastica dalle forme avveniristiche, addobbi floreali improbabili, vasellame finto antico, inserti hi-tech che stridono con l'impianto neoclassico dello stabilimento. Non solo. Luci al neon viola che illuminano le pareti, vasi da fiori da grandi magazzini, cucine tipo mensa aziendale piazzate in sala Rossa, fino ad arrivare alle pentole fumanti tra i tavoli. Ora però il Comune ha deciso di dire basta alle buone cose di pessimo gusto, come direbbe il poeta.Nei giorni scorsi l'assessore alla Cultura Andrea Colasio ha incontrato Ermes Fornasier, presidente di F&de Group, la società di gestione del Pedrocchi. «È stato un incontro molto proficuo - spiega Colasio la società ha tutta l'intenzione di collaborare per il rilancio dello stabilimento». «Assieme a F&de Group aggiunge l'assessore abbiamo deciso di eliminare dal Pedrocchi tutti quegli oggetti che nulla hanno a che fare con lo spirito e il progetto originale»...