PADOVA «Mio figlio di nemmeno 9 anni è stato adescato da un pedofilo sotto casa. Ora non mi fido a farlo uscire da solo nemmeno per gettare la spazzatura». È la denuncia di una giovane mamma di Salboro che domenica nel primo pomeriggio aveva lasciato andare il bambino a giocare nel parchetto pubblico vicino a casa. Quando è tornato le ha raccontato di essere stato avvicinato da un ragazzo su un'utilitaria azzurrina che gli ha detto cose sconce, facendo gesti espliciti, invitandolo infine nella sua auto. «Mio figlio non si era reso conto di quel che stava succedendo - spiega la donna che si è subito rivolta ai carabinieri della stazione di Padova Principale - perché come tutti i bambini è ingenuo. Per fortuna non è salito in macchina- E questo solo perchè gli ho insegnato a non dare corda agli sconosciuti. Ma tremo solo al pensiero di quello che sarebbe potuto succedere».



L'ALLARME

La madre spiega: «È successo in via Salboro, circa tra la Locanda e l'edicola. Saranno 50 metri da casa, vicino al parchetto dov'era diretto. Questo ragazzo ha fermato la sua utilitaria, una quattro porte con barre portapacchi sul tettuccio e sedili scuri, poi è sceso e gli ha chiesto indicazioni a mio figlio che era in bicicletta. Voleva sapere dov'era una tale via perché stava andando dalla sua ragazza».



A quel punto il bambino ha detto di non saperlo e lui ha iniziato a fargli proposte indecenti: «Si toccava in mezzo ai pantaloni e gli diceva cose sconce, proponendogli di toccarlo pure lui o di farsi toccare. Alla fine gli ha anche proposto di montare in macchina, ma grazie a dio ha rifiutato».



L'IDENTIKIT

Il bambino ha fatto un preciso identikit del maniaco alla mamma: «Avrà avuto circa 18 anni, alto circa un metro e 60, massimo 65. Ha i capelli rasati ai lati, mentre sono neri e ricci nella striscia in mezzo. Ha una carnagione olivastra, tipo sudamericano, e occhiali da vista neri oltre che moltissimi nei sul volto. Mio figlio ha detto che aveva una peluria tipo baffetti e barbetta molto radi, indossava giubbotto nero a pallini bianchi, pantaloni sportivi blu, scarpe da ginnastica nere e aveva una corporatura robusta».



PREVENZIONE

La madre della piccola vittima si dice terrorizzata: «Ora ho paura anche di lasciarlo uscire dalla porta se non è accompagnato. Questa mattina (ieri, ndr) ne hanno parlato anche a scuola con le maestre. Mi sono resa conto che mio figlio non aveva capito chi si trovava davanti a lui, non aveva percepito il pericolo perché a 8-9 anni sono ancora troppo ingenui per mettere malizia in queste cose. Lui pensava che fosse un ragazzo gentile, invece era un pedofilo».



L'APPELLO

La donna si rivolge ai potenziali testimoni: «Chiunque abbia visto quest'uomo e abbia informazioni sulla targa o sul tipo di veicolo, o avesse riconosciuto il ragazzo si prega di contattare il 112 senza esitazione poiché il tizio è stato denunciato ed è ricercato. Chiedo la massima condivisione e collaborazione affinché i nostri quartieri possano essere sicuri per i nostri figli. E a te che ti riconosci in questo appello, voglio darti un consiglio: vai a costituirti dai carabinieri e sarai aiutato. Ti conviene proprio». © RIPRODUZIONE RISERVATA