Pediatria, sorpresa durante i lavori: amianto sui tubi, scatta la bonifica

di Federica Cappellato

PADOVA Rinvenuto amianto in Pediatria. Dopo un sopralluogo per l'esecuzione dei lavori di sistemazione del terzo piano, ala ovest - interventi necessari per adibire l'area ad ambulatori medici - tecnici hanno constatato la presenza di tubazioni idriche rivestite in amianto. È subito scattato il piano di bonifica. La zona fino a un anno fa era occupata da ambulatori pediatrici, poi spostati altrove per ristrutturare il piano - ora cantiere - per accogliere gli studi medici sfrattati dalla vicina palazzina di Pneumologia,...