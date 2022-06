Pecora salvata dalle acque del Brenta, si trovava bloccata nel fiume da tre giorni

CODEVIGO - Salvata in extremis una pecora che da tre giorni si trovava nel Brenta e non riusciva più a raggiungere la riva. L'intervento decisivo è avvenuto oggi, 11 giugno alle 9, all'altezza della frazione di Santa Margherita di Codevigo. Fortuna ha voluto che proprio oggi ci fosse in corso un'esercitazione della Protezione civile sia con squadre di terra che di acqua. Non appena è stato notato l'animale in difficoltà, sono partite tutte le procedure per il recupero. La pecora una volta messa in salvo è apparsa in condizioni discrete di salute. Ha mangiato a volontà. È stato rintracciato il proprietario, una società agricola di Portoviro (Rovigo) che ha riferito di essere venuta con un gregge a Codevigo e di aver smarrito l'animale. La pecora è stata restituita ai legittimi proprietari. Lo stesso sindaco di Codevigo, Francesco Vessio, si è voluto complimentare personalmente con i volontari della Protezione civile per il risultato ottenuto.

APPROFONDIMENTI NORDEST Pecora salvata dal Brenta, era bloccata in acqua da tre giorni MUGGIA Cade in acqua e abbaia disperato, cane salvato dai vigili del fuoco JESOLO Imprigionato sotto un metro e mezzo di terra: gattino in salvo dopo...