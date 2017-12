I Pearl Jam a Padova: l'appuntamento allo Stadio Euganeo /Le date del tour

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I Pearl Jam tornano in tour e scelgono il Veneto: per la precisione Padova. La band sarà in concerto allo Stadio Euganeo il 24 giugno, subito prima della data a Roma. Il tour partirà da Amsterdam per concludersi a Lisbona il 14 luglio. Tre le date italiane: Milano il 22 giugno agli I-Days, il 24 giugno a Padova e infine nella Capitale. Le prevendite sono già aperte per gli iscritti al fan club, per tutti gli altri i biglietti saranno disponibili dalle ore 12 dell'11 dicembre.12 giugno: Amsterdam - Ziggo Dome15 giugno: Landgraaf - Pinkpop Festival18 giugno: Londra - O2 Arena19 giugno: Londra - O2 Arena22 giugno: Milano - I-Days Festival26 giugno: Roma - Stadio Olimpico01 luglio: Praga - O2 Arena03 luglio: Cracovia - Tauron Arena Kraków05 luglio Berlino - Waldbühne07 luglio Werchter - Rock Werchter Festival10 luglio Barcellona - Palau St. Jordi12 luglio Madrid - Mad Cool Festival14 luglio Lisbona - NOS Alive Festival