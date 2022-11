Padova. Paziente va in escandescenze allo Iov e aggredisce la dottoressa con un coltello

PADOVA - Un paziente ha aggredito una dottoressa. Questa mattina, 10 novembre, c'è stato parecchio movimento alla sede Iov della città del Santo. Uno dei pazienti che vanno a fare le cure all'Istituto Oncologico Veneto è andato in escandescenze e ha aggredito uno dei medici con un coltello.

Intorno alle 9.30 il paziente aveva fissato una visita. L'esito probabilmente non era quello che si aspettava: avrebbe estratto un coltello e sferrato un colpo verso la dottoressa. La professionista avrebbe cercato di difendersi con la mano che avrebbe ricevuto in pieno la coltellata. É rimasta ferita anche al collo.

Sul posto è arrivata la polizia. La dottoressa aggredita è stata portata subito dai colleghi al pronto soccorso dell'Azienda ospedaliera di via Giustiniani.

La reazione

«Sono stato informato da poco che un medico in servizio a Padova presso l’Istituto Oncologico Veneto è stato aggredito questa mattina da un paziente, con un coltello - ha detto il presidente della Regione, Luca Zaia - Il professionista è stato immediatamente soccorso. Le condizioni sanitarie sono stabili. Voglio esprime la più ferma condanna per un gesto di enorme viltà e la mia personale vicinanza al professionista ferito. Seguo personalmente l’evolversi della vicenda, in contatto costante con la direzione dello IOV e dell’Azienda Ospedale Università di Padova. Si tratta di fatti che non possono essere tollerati o liquidati, serve che il legislatore tratti questi casi con la massima severità e con norme ad hoc».