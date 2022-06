Paura all'alba, due auto parcheggiate in strada prendono fuoco

PADOVA - Due auto hanno preso fuoco questa mattina, 15 giugno, intorno alle 5. Via Sanzio a Padova era deserta a quell'ora e una squadra dei vigili del fuoco è corsa a spegnere le fiamme. L'incendio ha coinvolto due auto parcheggiate sulla via, non ci sono feriti. Sulle cause ancora non c'è certezza perchè le squadre dei pompieri sono ancora al lavoro: potrebbe trattarsi di dolo come di un guasto elettromeccanico, si dovranno attendere le analisi dei tecnici. Non sono stati coinvolti altri mezzi o edifici circostanti.