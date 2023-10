Una scrittrice padovana alla Fiera del Libro

PADOVA - La scrittrice padovana Patrizia Riello Pera presente alla Fiera del libro di Francoforte, importante rassegna europea.

Le indagini dell'ispettore Creighton: La nuova vita di Scott Adlam, è il volume, edito dalla Di Carlo Edizioni, con cui l'autrice sarà presente alla Buchmesse: «Si tratta di un appuntamento importante - spiega -. Sono orgogliosa di rappresentare il nostro Paese in una Fiera che è punto di riferimento fondamentale per l'editoria. Credo che per noi autori emergenti questa sia un'occasione unica che va colta con passione e impegno».