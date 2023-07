Grazia a Zaki, la rettrice Daniela Mapelli: «Grande gioia per tutta la comunità dell'Ateneo patavino»

PADOVA - «La notizia della grazia e del ritorno a breve in Italia di Patrick Zaki è per tutta la comunità che forma l’ateneo patavino una grande gioia. Daniela Mapelli, non appena saputa la notizia della grazia all'ex studente dell'Ateneo bolognese, Patrick Zaki. Il giovane era accusato dallo Stato egiziano di aver fatto propaganda tendenziosa scrivendo delle discriminazioni contro i cristiani copti in Egitto in un articolo. Condannato a 3 anni di carcere (dopo una custodia cautelare di 22 mesi), ha ottenuto la grazia dal presidente Abdel Fattah al-Sisi.

«Con Zaki gioiscono istituzioni, società civile, comunità accademiche, cittadine e cittadini di tutto il mondo che si erano schierati con forza a favore della sua scarcerazione - continua la rettrice - L’Università di Padova, che fa della libertà la sua cifra fondante, festeggia oggi Patrick Zaki, uomo libero».