Al volante con la patente revocata da oltre due anni: si spaccia per sua sorella

VIGODARZERE - Ha commesso quasi un record di reati in un colpo solo. Ed è finita così ad essere denunciata per sostituzione di persona, false attestazioni a pubblico ufficiale, guida con patente revocata. Per una 47enne trevigiana di Castello di Godego, già nota alle forze di polizia, è stata decisamente una giornata nera quella del 7 aprile.

Nella mattinata è stata fermata, per un normale controllo, dai carabinieri a Vigodarzere. E qui ha iniziato a dire cose non rispondenti alla realtà. Trovata senza patente, ha affermato di non avere con sé un documento identificativo e si è spacciata per la sorella, declinando ai militari le generalità di quest'ultima. Inoltre dava una falsa motivazione del suo spostamento in un comune diverso da quello di residenza, adducendo il pretesto di una esigenza lavorativa. In realtà C.M., nata nel 1973, già nota alle forze di polizia, era alla guida della sua autovettura e la sua patente le era stata revocata dal 14 dicembre 2017. © RIPRODUZIONE RISERVATA