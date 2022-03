Patente revocata da 5 anni e senza assicurazione, 34enne multato di seimila euro

NOVENTA PADOVANA - Al volante con patente revocata e privo di assicurazione. Stangata da seimila euro per un'automobilista romeno di 34 anni residente a Bologna, ma da qualche tempo domiciliato a Noventa Padovana. Oggi, 9 marzo, è stato intercettato dagli agenti della Polizia locale coordinati dal comandante Mario Carrai in via Oltrebrenta ai confini con la provincia di Venezia. Da alcuni giorni era tenuto sotto osservazione dal personale in divisa. Nonostante cambiasse giornalmente percorsi e orari di spostamanto, oggi è stato individuato e fermato al volante di una Citroen C1. A nulla sono valsi i tentativi di eludere i controlli con la scusa di dover andare a prendere i figli a scuola. Il trentaquattrenne stava circolando con un mezzo munito di targa prova privo di assicurazione e sprovvisto di patente di guida sin dal 2017 perchè revocata. A carico del conducente sono state così elevate sanzioni amministrative per complessivi 5.966 euro. Nello specifico 5.100 euro per aver circolato con patente revocata e 866 euro perchè privo di copertura assicurativa. L'operazione della Polizia locale ha riscosso il plauso dell'assessore alla Sicurezza e vicesindaco di Noventa, Nicola Cannistraci. "Mi complimento con il comandante e i suoi collaboratori per l'efficacia dell'azione preventiva e repressiva nell'attività di polizia stradale e sicurezza urbana posta in essere giornalmente, a salvaguardia dell'incolumità dei cittadini e della circolazione".

Cesare Arcolini