Pat Metheny affascina Padova tra virtuosismo e sguardo al passato

PADOVA - È stata una risposta molto sentita ed entusiasmante quella data dal pubblico veneto a Pat Metheny. L’altra sera a Padova il PalaGeox era praticamente tutto esaurito per una serata davvero importante come l’apertura del tour italiano del chitarrista e compositore di Lee’Summit. E lui, vera e propria star nel mondo del jazz, ha risposto come la generosità che da oltre 40 anni caratterizza tutti i suoi concerti. L’unica differenza, come è stato spiegato dagli organizzatori, visto il lungo itinerario del tour mondiale che terminerà solo ad ottobre, non ci sarebbe stato il tradizionale incontro con i fan cancellato dal comprensibile timore del covid.

In questa prima tappa italiana Metheny ha deciso di ripercorrere soprattutto i temi più cari al suo folto pubblico, guardano prevalentemente al passato e con poche variazioni di percorso. Sono così venute fuori le celebri “Are you going with me?”, “Phase dance” e l’indimenticabile “Bright size life” che rappresenta l’ormai lontano esordio del musicista (con l’etichetta Ecm) nel variegato panorama della musica di matrice neroamericana.

Vena lirica pressocchè intatta ed affascinante, grintosi virtuosismi proposti con naturalezza e fraseggio sempre accattivante sono da sempre i marchi di fabbrica delle sue esibizioni anche quando le formule della band che lo affianca cambiano (in questo caso c’erano Chris Fishman, pianista, e sound designer e Joe Dyson alla batteria). Alternando le varie chitarre sul palco, Metheny ha poi riproposto altri capitoli del passato (ad esempio “Beyond the Missouri sky”, oppure sedendosi con l’acustica in una impareggiabile medley dove sfilavano, tra gli altri, frammenti di capolavori come “This is not America” e “Last train home”).

Insomma, una serata di alto livello (con il pubblico entusiasta che ha ottenuto gli immancabili bis) anche se incentrata, soprattutto, sulle emozioni del passato.