Pastorale con il robot, il progetto padovano presentato a Papa Francesco

Oggi, 27 dicembre, all’interno dell’Aula Paolo VI, in occasione dell’udienza generale l'informaticodell’che lavora ai progetti dell'ospedale pediatrico patavino, la pediatrae don, direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi della Città del Santo, hanno presentato ail primo progetto di«Si tratta - spiega don Sanavio - di un progetto sperimentale che si focalizza sul concetto di presenza. Anche nella mediazione elettronica è possibile la telepresenza anche in momenti di didattica della religione”. Papa Francesco ha accolto con simpatia il piccolo robottino presentato dal dott. Mancin in attesa di un potenziale incontro con automi più evoluti