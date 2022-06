PADOVA - Confuso, disorientato, sofferente. È ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Roma Sasha Gianluigi Abbracciavento, il pasticciere residente nel vicentino, scomparso a Ponte di Brenta nel padovano da due settimane e ritrovato alla stazione Termini venerdì sera. Qui è stato raggiunto anche dai suoi genitori che hanno vissuto giorni di terribile angoscia.

Pasticciere scomparso: come è stato ritrovato

Il caso di Abbracciavento era stato più volte messo in luce dai giornali e dalle televisioni anche nazionali al punto che un passante venerdì sera lo ha riconosciuto e ha avvisato la polizia. Una pattuglia delle volanti lo ha identificato e poi portato in Questura. Il giovane fin da subito non era apparso lucido, anche se fisicamente in buona salute. A denunciare la scomparsa del ventottenne di origini piemontesi, che per sei mesi ha vissuto a Padova perché assunto nel laboratorio di Luigi Biasetto, era stato proprio il titolare della gelateria dove lavorava, in centro a Vicenza, che aveva scambiato con Abbracciavento alcuni messaggi senza poi ricevere più alcuna risposta.



La paura del suicidio



La circostanza che aveva fatto temere il peggio era che qualche ora dopo si era scoperto che il ragazzo era sceso dalla propria auto, lasciata con le portiere aperte a poche centinaia di metri dalla passerella che attraversa il fiume Brenta, in cui nei mesi scorsi si sono tolti la vita Henry Osarodion Amadasun e Ahmed Jouider. All'interno, alcuni vestiti da lavoro e il cellulare. Tanto che i Vigili del fuoco hanno passato al setaccio per giorni e giorni il letto del fiume, prima con i sub, poi l'ecoscandaglio. Le ricerche sono state coordinate dalla Prefettura.

I libri di Scientology

I genitori nei giorni scorsi erano stati nel B&B alle porte di Vicenza dove il figlio aveva trascorso l'ultimo mese prima di far perdere le proprie tracce. Qui, accompagnati dalla polizia, hanno preso tutti gli effetti personali di Gianluigi, compresi i volumi di Scientology Integrità e valori personali e Come migliorare i rapporti con gli altri, due corsi per il miglioramento della vita basati sulle opere di L. Ron Hubbard, fondatore dell'organizzazione. Gli amici si erano detti preoccupati per via della sua adesione alla Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, cui inviava molto denaro. Ma visti i libri, forse il giovane si era avvicinato a Scientology.

Il lavoro alla pasticceria Biasetto di Padova



Sasha per qualche tempo aveva abitato a Padova dove aveva lavorato per la famosa pasticceria di Luigi Biasetto. «Il mio sogno è lavorare con lei» sono state le prime parole che ha pronunciato allo chef di fama mondiale. «Sono rimasto colpito da questo ragazzo - commentò Biasetto - Mi dicono dal laboratorio che il suo ultimo giorno di lavoro è stato a dicembre scorso». «Aveva una personalità un po' strana, era ambiguo nel dialogo e anche un po' disordinato e a un certo punto è diventato così ingestibile che è stato invitato a fermare la collaborazione».