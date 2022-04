VILLAFRANCA PADOVANA - È entrato a far parte del team che rappresenterà l'Italia alla Coupe du Monde de la Patisserie che si terrà a Lione, in Francia, a gennaio 2023. A guadagnarsi la possibilità di prendere parte alla più prestigiosa delle competizioni internazionali di pasticceria è Jacopo Zorzi, 32 anni, di Villafranca Padovana che ha vinto le selezioni che si sono tenute alla Cast Alimenti di Brescia per la categoria cioccolato e dessert al piatto da ristorazione.

Figlio d'arte cresciuto a pane e cioccolato nell'attività di famiglia, la Pasticceria 100% fondata da papà Giancarlo e mamma Patrizia nel 1982 a Villafranca. Qui Jacopo, e i fratelli Niccolò e Carlotta, hanno imparato il mestiere entrando nel laboratorio di pasticceria e in negozio per aiutare mamma e papà fin da piccoli.

E la passione per gli impasti e i dolci è cresciuta. Il pasticcere 32enne ha alle spalle già diverse esperienza all'estero dove ha lavorato a Sidney in Australia, e ad Abu Dabi negli Emirati Arabi al ristorante Cipriani.

Da 5 anni si è trasferito a Milano dove lavora alla pasticceria Martesana.

«Siamo orgogliosi di lui per la sua passione e determinazione hanno sottolineato i genitori e i fratelli -, ha raggiunto questo traguardo con grandi sacrifici».