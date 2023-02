Passaporti, la Questura di Padova collaborerà con le agenzie viaggio. Aperto un nuovo sportello per il ritiro

PADOVA - Questione passaporti, la Questura si allea con le agenzie di viaggio. Per far fronte alle criticità riscontrate nei mesi scorsi, innanzitutto gli sportelli sono rimasti aperti per le urgenze anche il sabato mattina. Ma c'è una novità. Nei prossimi giorni il questore Antonio Sbordone incontrerà i rappresentanti di agenzie viaggi e tour operator per attivare una collaborazione: l'obiettivo è che i viaggiatori siano correttamente informati.

Non solo, si è reso necessario dividere i flussi in entrata e in uscita tra chi si reca in questura per fare domanda e chi per ritirare il documento. Grazie all'aiuto dell'Associazione nazionale della polizia di Stato è stato possibile spostare la consegna dei passaporti in Riviera Ruzante, al civico 13 (8.30-12.30, aperto anche nei pomeriggi di martedì e giovedì).