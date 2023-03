PADOVA - Dopo le ultime iniziative per diminuire i tempi di attesa per ottenere il passaporto, nel primo trimestre di quest'anno le pratiche acquisite si sono quasi raddoppiate (da 12 mila e 6.453) rispetto allo stesso periodo del 2022. Ma ora saranno intraprese nuove misure, tra cui una importante collaborazione con Confindustria Veneto Est. Il presidente Leopoldo Destro ha rappresentato al questore Antonio Sbordone la costante esigenza di viaggio di imprenditori e loro collaboratori che, nell'ambito della attuale fase di ripresa degli scambi internazionali, sono direttamente interessati a recarsi all'estero per motivi di lavoro. Il questore, dunque, ha ritenuto di andare incontro a tali esigenze individuando un canale dedicato attraverso cui le aziende associate a Confindustria Veneto Est potranno direttamente comunicare con l'Ufficio Passaporti segnalando le proprie motivazioni urgenti di viaggio. È stato attivato dunque un indirizzo di posta elettronica certificata (come quello aperto per le agenzie di viaggi) a disposizione e beneficio delle aziende associate e alle necessità connesse al mondo produttivo e Confindustria Veneto Est che, nell'ottica di una efficiente collaborazione, metterà a disposizione un referente che possa favorire lo scambio di informazioni diretto con l'Ufficio Passaporti.

Il presidente di Confindustria Veneto Est ha così dichiarato: «Desidero innanzitutto ringraziare il questore Antonio Sbordone e tutta la polizia per lo sforzo concreto e straordinario messo prontamente in campo per risolvere l'emergenza passaporti delle nostre aziende. È un ulteriore esempio di quella vicinanza e collaborazione strategica tra pubblico e privato volta a creare le migliori condizioni di efficienza per la crescita del tessuto economico e sociale del nostro territorio, che ha proprio nelle relazioni con l'estero e nella forte vocazione internazionale uno dei grandi fattori di resilienza, di competitività del nostro made in Italy e di crescita nel mondo». Altra iniziativa intrapresa per far fronte alle numerose richieste riguarda l'Azienda Ospedale Università. Laddove già è presente il posto di polizia, verrà infatti attivato uno "sportello passaporti" dedicato al personale sanitario che presta servizio presso l'azienda sanitaria e l'Istituto oncologico veneto, con l'obiettivo di garantire una pronta risposta ad una categoria professionale che, per motivi di lavoro e doveri istituzionali, è soggetta a spostamenti frequenti all'estero.