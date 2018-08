Il viceprefetto indagato guiderà un Comune sciolto per mafia

di Gabriele Pipia

PADOVA - Indagato a Padova pe. È il caso di Pasquale Aversa, viceprefetto di Padova sollevato dal suo incarico perché L'inchiesta della procura di Padova ha scoperchiato un sistema di malaffare che molti sospettavano già da tempo, ma l'alto funzionario dello Stato ha dovuto attendere solo pochi giorni prima di trovare un nuovo ruolo operativo. È tutto scritto in un decreto firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e pubblicato sul sito internet del quirinale: il viceprefetto Pasquale Aversa entra infatti a far parte della Commissione straordinaria per la gestione del comune di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria. Di quella commissione dovrebbe essere