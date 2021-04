Parroco ricoverato per Covid dopo le messe Il sindaco ai cittadini: «Se avete sintomi, controllatevi»

L'ALLARME - Parroco contagiato dal Covid, un intero paese è in allarme. Don Vittorio Stecca, che guida la parrocchia di Arzergrande nella Bassa Padovana, è stato ricoverato giovedì sera all'ospedale di Piove di Sacco dopo aver accusato febbre e un generale senso di malessere. E' risultato positivo al Coronavirus, ma è stato dimesso. Al pomeriggio e alla sera stessa aveva celebrato due messe. Di qui la grande preoccupazione che possa crearsi un cluster nel paese padovano. Tanto che il sindaco Filippo Lazzarin ha emanato un avviso alla cittadinanza, invitando chiunque abbia avuto contatti con don Vittorio nelle 72 ore precedenti e accusi sintomi influenzali, si rivolga immediatamente al medico di base o alla guardia medica.

L'AVVISO PUBBLICO

Ecco il testo dell'avviso: "Carissime/i, i responsabili della Parrocchia di Arzergrande mi hanno informato che Don Vittorio è risultato positivo al CoronaVirus. Ho contattato direttamente Don Vittorio e -sincerandomi che le condizioni di salute non fossero critiche- mi comunicava che dopo una prima fase di osservazione precauzionale è stato dimesso. Sentiti quindi il Ministero della Salute e il Dipartimento di Prevenzione (con il quale sono costantemente in contatto) i cittadini che avessero partecipato ad incontri, celebrazioni e funzioni religiose nelle ultime 72 ore sono invitati a valutare individualmente se abbiano avuto un contatto diretto o stretto con lo stesso: senza mezzi di protezione individuale (mascherina), a meno di un metro di distanza e per più di 15 minuti continuativi. Solo in caso di insorgenza di sintomi influenzali dovrete contattare immediatamente il medico di base o la guardia medica. Ricordo che per informazioni sanitarie sono attivi i seguenti numeri verdi: 1500 Ministero della Salute; 800.032.973 AULSS 6 Euganea. Mi preme sottolineare che Don Vittorio, tutti i referenti e i volontari che prestano servizio per la parrocchia, si attengono scrupolosamente a tutte le precauzioni e disposizioni necessarie a garantire la massima sicurezza all'interno dei luoghi di culto e -in particolare- in occasione delle celebrazioni. Questo pomeriggio verrà effettuata un'accurata sanificazione della chiesa di Arzergrande e dei suoi locali. Sono pertanto sospese tutte le attività e le celebrazioni di oggi 02 aprile 2021 Venerdì Santo. Domani, sabato 03 aprile 2021, la chiesa rimarrà chiusa fino alle 20.00 e verrà celebrata la Santa Messa delle 20.30. La situazione è sotto controllo e attentamente monito rata. Colgo l'occasione per augurare a Don Vittorio e a tutti i nostri concittadini convalescenti auguri di pronta guarigione. Buona Pasqua a Voi e alle Vostre famiglie"