Parroco derubato e spinto a terra da due sbandati che conosce: ora è in ospedale sotto choc

PADOVA - Parroco rapinato in pieno giorno viene aggredito, buttato a terra e finisce all'ospedale sotto choc. Intorno alle 17 di ieri, 3 maggio, il parroco della Chiesa di San Daniele, in via Umberto I, ha chiesto l’intervento di una volante della polizia. Il prete ha raccontato agli agenti che due uomini senza fissa dimora, da lui conosciuti, dopo avergli chiesto dei soldi, lo hanno spinto a terra e derubato del cellulare. Il parroco è stato accompagnato in ospedale con ambulanza perchè era agitato per lo spavento. Al momento sono in corso accertamenti per individuare i responsabili del gesto che, subito dopo il fatto, sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce