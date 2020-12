PADOVA - D’ora in poi sarà possibile a Padova dare l’ultimo saluto ai malati Covid ricoverati in terapia intensiva in Azienda ospedaliera. E’ stato approvato dal Comitato etico di via Giustiniani il protocollo che regolamenta le visite di familiari e conoscenti ai pazienti a fine vita. L’ospedale padovano, capofila dell’iniziativa in Veneto, sin dall’inizio dell’emergenza si è attrezzato con tablet e cellulari per cercare di colmare la distanza imposta tra familiari e pazienti. Ma la tecnologia non si è dimostrata sufficiente per “abbattere il muro dell’isolamento”, soprattutto in un momento così drammatico.

«La decisione è stata avvallata anche dal comitato etico dell’Azienda ospedaliera – dichiara il direttore generale, Luciano Flor -. Abbiamo voluto regolamentare l’accesso in situazioni molto delicate, pensando che l’umanizzazione delle cure non deve essere solo predicata, ma anche praticata. Il tutto sempre nel rispetto dei limiti imposti dall’emergenza sanitaria in corso». Prima di entrare in rianimazione il parente o il congiunto dovrà sottoscrivere un modulo di “Informativa e autodichiarazione accesso visitatori area Covid”, sarà sottoposto a misurazione della temperatura corporea e a tampone antigenico rapido. Per essere ammessa in reparto, la persona non dovrà essere in isolamento domiciliare e non dovrà nemmeno presentare sintomi riconducibili al Covid. Un operatore sanitario avrà il compito di seguire il familiare del paziente per tutta la durata della visita, coordinando le attività di vestizione e svestizione. Dopo aver indossato tutti i dispositivi di protezione individuale (dal camice integrale, alla visiera) il visitatore potrà avvicinarsi al proprio congiunto. Ma non potrà mai toccarlo. Il tempo di permanenza sarà concordato con il personale del reparto, tenendo conto che va rispettata l’indicazione del “minor tempo possibile”. «Non ci si abitua mai alla morte – ammette il direttore della Rianimazione centrale, il dottor Ivo Tiberio -. Ogni perdita per noi è una sconfitta, io me li ricordo tutti. Di questa pandemia è difficile accettare la morte di pazienti che avevano una grande aspettativa di vita. Tutto questo rientra in una grande sofferenza e un grande dolore. Rivolgo un pensiero a coloro che non ce l’hanno fatta, verso cui tentiamo sempre di fare tutto il possibile». Dal 21 febbraio ad oggi il reparto di Rianimazione centrale gestito dal dottor Tiberio ha assistito 157 pazienti Covid. Nella prima fase sono stati dimessi 51 pazienti e in questa seconda fase altri 90. Attualmente sono ricoverate in gravi condizioni 18 persone. «Abbiamo sempre avuto in mente di fare qualcosa in più per migliorare il disagio avvertito da noi e dai familiari – continua Tiberio -. Non è facile trasmettere nella maniera più onesta e obiettiva possibile le condizioni dei pazienti, per far capire come sta vivendo il proprio caro in un letto di terapia intensiva. Le parole devono essere calibrate per descrivere la realtà. Quando i pazienti si riprendono dalla fase acuta, usiamo strumenti come tablet e telefoni. La situazione è più sofferta quando si arriva al fine vita». Gli episodi che tornano alla mente sono diversi. «La caposala ha fatto da tramite per recitare una preghiera ad un paziente, su richiesta della moglie – ricorda Tiberio -. Poco meno di un mese fa ho portato un videomessaggio registrato a un altro paziente ricoverato, da parte del figlio». Il nuovo regolamento consente l’accesso anche al ministro del credo religioso, che potrà impartire l’ultimo saluto al malato.



