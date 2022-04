PADOVA - Torna alla ribalta il lato a luci rosse del Roncajette, il grande parco cittadino dove gli esibizionisti fanno sesso anche in pieno giorno. Una situazione non nuova che sembrava, però, essere cessata: parcheggi affollati durante il giorno, persone in abbigliamento succinto che passeggiano cercando partner disposti a un incontro hard (a testimoniarlo i preservativi usati e altro pattume lasciato a terra), ritrovi di scambisti. Un parco descritto e consigliato per questa finalità anche sui siti d'incontri a luci rosse. Peccato si tratti di un luogo dove dovrebbero trovare momenti di relax famiglie, bambini e persone che vogliono passeggiare fra il verde. Un verde che cresce rigoglioso e selvaggio che offre un riparo a coppie e gruppetti impegnati in attività che sarebbero più consone in camera da letto, così come l'ex cabina dell'elettricità usata soprattutto da chi arriva al parco in cerca di rapporti sessuali occasionali.

LA DENUNCIA

A denunciare come la situazione sia nuovamente degradata dopo la pulizia avvenuta egli ultimi mesi dello scorso anno, il vicepresidente del consiglio comunale Ubaldo Lonardi (Lega Padova per Peghin sindaco). «Dopo diverse segnalazioni di famiglie e cittadini, ho appreso che il Parco Roncajette è tutt'ora frequentato da persone adulte che approfittano delle frasche e di una ex cabina di servizio elettrico per dare sfogo ad atti sessuali e ho anche scattato delle foto - ha raccontato Lonardi - sono rimasto stupefatto da quello che ho visto e, oltretutto, non sono arrivato al Roncajette in orario serale ma metà a pomeriggio».

«Tutte le famiglie che un tempo lo frequentavano sono sparite. Dopo quello che potuto verificare di persona posso tranquillamente affermare che non si tratta di un luogo che consiglierei a chi gradisce una bella passeggiata o alle famiglie per portarci dei bambini».

Il vicepresidente inoltre ha rilevato come il parco sia poco curato e sorvegliato, all' interno dell'ex cabina ha trovato un sacchetto nero della spazzatura, preservativi usati e scarti di altro genere. «Sul pavimento, addirittura, resti di feci umane. Vi lascio immaginare l'odore nauseabondo di quel posto - ha continuato Lonardi - siamo di fronte ai risultati di un'amministrazione che, in tema di verde, punta sulla quantità, che si è data da fare per ampliare i parchi dove possibile, che si vanta di piantare migliaia di alberi anche se - abbiamo constato - spesso a casaccio tanto da dover poi spostare le piante in altri luoghi. Di contro non si vede traccia di qualità: il verde non è curato, sfalci e potature lasciano a dir poco a desiderare ma, soprattutto non si cura della sicurezza di chi dovrebbe frequentare le aree verdi ed in particolare il Roncajette uno dei luoghi che definisco parchi esclusi perchè di fatto non più frequentati normalmente ma diventato luogo dove il sesso si pratica a qualsiasi ora».

I CONTROLLI

«Scene che si vedono da tempo e che dopo un periodo di stop hanno ripreso ancor più frequentemente di prima - ha concluso il vicepresidente - sono però fiducioso, pochi giorni fa è stata inaugurata la passerella che unisce il Parco Roncajette e il Parco Fenice e le telecamere finanziate dal Viminale potrebbero essere utili, quando saranno installate, ad attenuare se non debellare questo fenomeno». Intanto polizia e carabinieri intensificheranno i controlli a seguito delle lamentele pervenute dalle famiglie.